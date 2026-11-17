Аріна Соболенко / © Associated Press

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Американський спортивний журналіст і аналітик Джон Вертгайм закликав Жіночу тенісну асоціацію (WTA) покарати безпрапорну білоруску Аріну Соболенко за образливі висловлювання під час матчу проти українки Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі-2026 в Індіан-Веллсі (США).

За його словами, експершу ракетку світу потрібно оштрафувати, адже правила передбачають покарання не лише за образу суперників та офіційних осіб, але й за непристойні висловлювання на адресу вболівальників.

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На думку американця, всі кошти від цього штрафу варто передати до українського благодійного фонду.

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"Тепер, коли Соболенко фактично підтвердила свої неприйнятні висловлювання, WTA повинна відреагувати. Організація повинна оштрафувати тенісистку, адже правила передбачають покарання не лише за образи на адресу офіційних осіб і суперниць, а й за образливі коментарі щодо вболівальників.

Водночас вважаю, що всі кошти від цього штрафу варто передати до українського благодійного фонду", — написав Вертгайм у соцмережі X.

Згідно з регламентом WTA на 2026 рік, за образи суперниць, офіційних осіб, глядачів та інших людей передбачений штраф до 10 тисяч доларів. Порушення можуть розглядати й на підставі відеозаписів, навіть якщо судді не зафіксували їх під час матчу.

Нагадаємо, Світоліна в матчі заключного туру Підсумкового турніру WTA здолала Соболенко з рахунком 6:3, 3:6, 6:1. Завдяки цьому українка фінішувала на другому місці у своєму квартеті та вийшла до півфіналу, де розгромила чешку Лінду Носкову.

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Соболенко під час вирішального сету поєдинку зі Світоліною емоційно вилаялася російською мовою. Камери зафіксували, як білоруська тенісистка вигукує чи то "Ця й****а українська ш***а, н***й!", чи то "Ці й****і с*ки українці, н***й!". Оскільки з телетрансляції не було чути, як саме матюкалася Аріна, то довелося читати по губах, аби розшифрувати сказане нею.

Пізніше білоруська тенісистка виправдалася за свою ганебну поведінку. Соболенко заявила що її нецензурні висловлювання були спрямовані не суперниці, а глядачам на трибунах, які агресивно раділи її помилкам. Аріна попросила вибачення у всіх, кого образила, а Світоліній побажала усього найкращого в подальшому на турнірі.

Зазначимо, що 28-річна Соболенко уникає запитань про війну в Україні, а режим Лукашенка продовжує використовувати її ім'я у своїй пропаганді. Також вона підписала провладний лист на підтримку білоруського диктатора під час протестів 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Світоліна програла Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру WTA.

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