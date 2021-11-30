У США застрелили чемпіона світу з легкої атлетики: подробиці трагедії

Емміт Кінг загинув разом зі своїм убивцею.

Колишній американський легкоатлет Еміт Кінг загинув внаслідок перестрілки у місті Бессемер (штат Алабама, США).

Як повідомляє insidethegames.biz, 62-річний Кінг посварився біля порога будинку з одним зі своїх знайомих, яким був 60-річний Віллі Веллс. Обидва чоловіки взялися за зброю та відкрили вогонь.

У результаті перестрілки Кінг помер у лікарні, а інший учасник конфлікту - на місці події.

Кінг - чемпіон світу 1983 року в естафеті 4х100 м. На тому ж турнірі він завоював індивідуальну "бронзу" в бігу на 100 м. Також він потрапляв до заявки збірної на США на Олімпійські ігри 1984 і 1988 років, але в змаганнях участі не брав.

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