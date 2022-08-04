У стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну ДТП: чемпіону світу з футболу загрожує до десяти років ув'язнення

Бразильський футболіст Ренан Віктор да Сілва може надовго сісти за ґрати через злочин.

20-річний гравець виступав за бразильський "Палмейрас". Утім, нещодавно переможці Кубка Лібертадорес нещодавно розірвали контракт з футболістом. Причиною цього стало те, що да Сілва в стані алкогольного сп'яніння влаштував смертельну ДТП.

Як повідомляє Marca, тепер гравцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

Трагічний інцидент трапився у місті Браганса-Пауліста (штат Сан-Паулу). Ренан виїхав на зустрічну смугу і протаранив 38-річного мотоцикліста, який загинув на місці від отриманих травм. Повідомляється, що у п'яного гравця не було з собою водійського посвідчення.

Як наслідок, тепер він чекає судового процесу на волі, виплативши вдові жертви 46 тисяч доларів.

Додамо, що Ренан Віктор да Сілва був одним із головних талантів "Палмейраса". Він вигравав чемпіонат світу U-17 2019 року. У складі "Палмейраса" Ренан виграв чемпіонат штату Сан-Паулу U-15 (2016 та 2017), чемпіонат штату Сан-Паулу U-17 (2018), Кубок Бразилії U-17 (2019), Суперкубок Бразилії U-17 (2019) та клубний чемпіонат світу U-17 (2018 та 2019).

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