У стилі Мессі: французький футболіст майбутнього суперника "Дніпра-1" в Лізі Європи забив шедевральний гол (відео)

Гравець кіпрського клубу АЕК Імад Фараж став автором вишуканого взяття воріт, яке він оформив у поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду другого за престижністю клубного турніру Європи проти сербського "Партизана".

Так, на 57 хвилині французу вдався сольний прохід до воріт суперника, який завершився видовищним м'ячем.

Гравець отримав м'яч на правому фланзі біля центральної лінії. Після чого обіграв чотирьох суперників на шляху до штрафного майданчика. А вже тоді пробив, хоча ще один футболіст намагався йому завадити. М'яч він закрутив у верхній дальній кут воріт так, що воротар у стрибку до нього не дотягнувся.

До вашої уваги відео з цим неймовірним за красою голом.

Як наслідок, саме цей м'яч Фаража вирішив долю цього протистояння, вивівши кіпріотів до плейоф Ліги Європи, де їхнім опонентом стане "Дніпро-1". Після домашньої перемоги на Кіпрі (2:1), АЕК звів до нічиєї виїзну зустріч із "Партизаном" (2:2).