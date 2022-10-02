У стилі Мессі: український футболіст відзначився фантастичним голом на Кіпрі (відео)

Український півзахисник "Омонії" Роман Безус став автором шедеврального гола в матчі чемпіонату Кіпру проти "Докси".

Колишній півзахисник збірної України Роман Безус відзначився розкішним голом у гостьовому матчі 5-го туру чемпіонату Кіпру проти "Докси".

32-річний українець вийшов на заміну на 88-й хвилині, а в компенсований час встановив остаточний рахунок у поєдинку - 2:0.

Отримавши передачу від одноклубника, Безус протягнув м'яч до штрафного майданчика, красиво на дриблінгу обійшов двох захисників, після чого легко пробив повз голкіпера.

Це другий гол Романа у 8 матчах за нову команду. Раніше він у рамках 2-го туру чемпіонату Кіпру приголомшливим голом вразив ворота АЕКа Ларнаки, який разом з київським "Динамо" виступає в групі Ліги Європи.

Після п'яти зіграних матчів "Омонія" з 9 очками йде на 4-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Кіпру.

Раніше повідомлялося, що українець Едуард Соболь забив шикарний гол прямим ударом зі штрафного в чемпіонаті Бельгії.

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