У стилі пропаганди: російський боксер відповів на заклик Володимира Кличка усунути його від бою

У стилі пропаганди: російський боксер відповів на заклик Володимира Кличка усунути його від бою

Чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBA, росіянин Дмитро Бівол відереагував на заяву Володимира Кличка, в якій українець наполягав на відстороненні боксера з країни-агресорки від поєдинку проти мексиканця Сауля Альвареса.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко вважає неприпуститим дозволити росіянину Дмитру Біволу виходити на ринг у чемпіонському бою з Канело Альваресом.

"Вважаю, що Бівола точно не повинні допускати до бою. Санкції запроваджують не проти конкретної особи, а проти всієї країни за війну проти України. І кожен спортсмен із Росії має відчути на собі санкції", - говорив українець.

Тепер Бівол вирішив відповісти Володимиру Кличку на його заяву. Росіянин не знайшов нічого кращого, ніж використати типове пропагандистське гасло "спорт поза політикою". До того ж, Бівол назвав Володимира політиком, хоча Кличко-молодший не займається політикою.

"Всю його кар'єру я вболівав за нього, мені подобалося, як він боксував, і, звичайно, я був радий, коли він перемагав. Він - боксер, і повинен знати, що спорт і політика не одне й те саме. Він був спортсменом, а тепер він політик. Сумно, що він змішує спорт і політику", - сказав росіянин в інтерв'ю iFL TV.

Бій між Канело та Біволом заплановано на 7 травня в Лас-Вегасі. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBA у напівважкій вазі, що належить російському боксеру.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що у боях з російськими окупантами на Харківщині загинув чемпіон України з легкої атлетики

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