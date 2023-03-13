У суперниках Іран та Афганістан: збірна Росії з футболу зіграє в чемпіонаті Центральної Азії

Національна команда країни-терористки знайшла тих, хто ще погоджується з нею грати.

Відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА збірна Росії у червні візьме участь у першому чемпіонаті Футбольної асоціації Центральної Азії (CAFA).

Про це повідомив прессекретар Федерації футболу Таджикистану Фарідун Салієв.

"Збірна Росії візьме участь у першому чемпіонаті Центрально-Азіатської футбольної асоціації (CAFA) за участю чоловічих національних збірних, який відбудеться від 9 до 21 червня цього року", – сказав Салієв.

Свою участь у турнірі підтвердили всі 6 членів футбольної асоціації – Таджикистан, Іран, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан та Афганістан. Також організатори запросили для участі в новому турнірі одну з азійських збірних.

Зазначається, що спонсором цього "супертурніру" стане російський "Газпром".

Раніше повідомлялося, що Росія збиралася вийти з УЄФА та перебратися до Азіатської конфедерації футболу, проте цей план країни-агресорки провалився.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом "бан" було подовжено, а російським командам заборонили брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

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