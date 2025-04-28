ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
902
Час на прочитання
2 хв

"Буде хаос": Усик висловився про територіальні поступки України заради миру

Олександр вважає, що визнання окупованих територій російськими стане прецедентом, який зруйнує світовий порядок.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик відповів на запитання журналіста щодо можливої відмови України від територій, які окупувала Росія, заради закінчення війни.

“Я дуже радий бути представником України. Не тільки в спорті. Як чоловік. Я знаю багато людей, які живуть в Україні. Це дуже добрі люди. В Україні у нас кажуть — хлібосольні. Українці дуже веселі — музика, національна кухня, традиції.

Зараз у нас є проблеми, тому що Росія окупувала моє місто, частину моєї країни. Українці дуже приязні, але коли ви окупували нашу територію — зараз ми боремося всією країною. Всі: діти, юнаки, жінки, батьки, діди. Всі. Я дякую моєму Господу Ісусу за те, що я народився в Україні. Для мене це велика можливість.

Припущення, що кінець війни може наблизитися, якщо Україна віддасть землю росіянам? Я не політик і не хочу ним бути. Але у світі дуже багато таких спірних ситуацій. Тоді давайте, хай усі, у кого є спірні ситуації, забирають якісь землі. Тоді у світі буде хаос. Якщо у нас є правила, які встановлені міжнародними конвенціями, їх не можна порушувати. Не можна просто взяти і забрати чужий шматок землі”, — сказав Усик в інтерв'ю talkSPORT.

Наступний бій Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Після офіційного оголошення об'єднавчого поєдинку Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на “Вемблі”, під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Усик і Дюбуа вже вдруге зустрінуться в ринзі. Перший бій між ними відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 — нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 — нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько “Динаміт” має у своєму пасиві дві поразки — від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
902
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie