"Буде хаос": Усик висловився про територіальні поступки України заради миру

Олександр Усик / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик відповів на запитання журналіста щодо можливої відмови України від територій, які окупувала Росія, заради закінчення війни.

“Я дуже радий бути представником України. Не тільки в спорті. Як чоловік. Я знаю багато людей, які живуть в Україні. Це дуже добрі люди. В Україні у нас кажуть — хлібосольні. Українці дуже веселі — музика, національна кухня, традиції.

Зараз у нас є проблеми, тому що Росія окупувала моє місто, частину моєї країни. Українці дуже приязні, але коли ви окупували нашу територію — зараз ми боремося всією країною. Всі: діти, юнаки, жінки, батьки, діди. Всі. Я дякую моєму Господу Ісусу за те, що я народився в Україні. Для мене це велика можливість.

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Припущення, що кінець війни може наблизитися, якщо Україна віддасть землю росіянам? Я не політик і не хочу ним бути. Але у світі дуже багато таких спірних ситуацій. Тоді давайте, хай усі, у кого є спірні ситуації, забирають якісь землі. Тоді у світі буде хаос. Якщо у нас є правила, які встановлені міжнародними конвенціями, їх не можна порушувати. Не можна просто взяти і забрати чужий шматок землі”, — сказав Усик в інтерв'ю talkSPORT.

Наступний бій Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Після офіційного оголошення об'єднавчого поєдинку Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на “Вемблі”, під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Усик і Дюбуа вже вдруге зустрінуться в ринзі. Перший бій між ними відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 — нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 — нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько “Динаміт” має у своєму пасиві дві поразки — від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.