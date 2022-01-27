"У своєму репертуарі": Усик вирішив "позасмагати" на засніженому березі моря (відео)

Український чемпіон вирушив до Греції.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) під час своєї відпустки відправився до Греції відвідати Святу гору Афон.
Про це український боксер розповів в Instagram.
Українець, одягнений у пальто та шапку, почав "засмагати" на снігу на березі Егейського моря.
"Саню, ти як завжди у своєму репертуарі", "Усик красавчик", "Завжди на позитиві", - пишуть шанувальники спортсмена.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
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