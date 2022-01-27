"У своєму репертуарі": Усик вирішив "позасмагати" на засніженому березі моря (відео)

"У своєму репертуарі": Усик вирішив "позасмагати" на засніженому березі моря (відео)

Український чемпіон вирушив до Греції.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) під час своєї відпустки відправився до Греції відвідати Святу гору Афон.

Про це український боксер розповів в Instagram.

Українець, одягнений у пальто та шапку, почав "засмагати" на снігу на березі Егейського моря.

"Саню, ти як завжди у своєму репертуарі", "Усик красавчик", "Завжди на позитиві", - пишуть шанувальники спортсмена.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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