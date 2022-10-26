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"У тебе велике серце": WBO визнала Усика найкращим боксером 2022 року (відео)

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"У тебе велике серце": WBO визнала Усика найкращим боксером 2022 року (відео)

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Український чемпіон отримав заслужене визнання від Всесвітньої боксерської організації.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик став найкращим боксером 2022 року за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Президент організації Франсіско Валькарсель оголосив українця переможцем у цій номінації під час конвенції WBO, яка триває в Пуерто-Рико.

"У тебе велике серце. Я знаю, що ти боровся за всіх своїх людей. Ти боєць року. Коли ми зробили Усика обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі, інші хлопці скаржилися. Були судові позови, але ми досягли позитивного результату. Ми пишаємось тим, що ти тут", - сказав Валькарсель

Окрім того, Усику презентували його портрет з українським прапором та чемпіонським поясом, створений британським художником Патріком Дж. Кілліаном, який спеціалізується на роботах, присвячених єдиноборствам.

Нагадаємо, що цього року Усик провів лише один бій. У ніч проти 21 серпня Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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