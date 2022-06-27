У тому, що Росія наважилася на повномасштабний наступ, є провина кожного з нас - Зозуля

У тому, що Росія наважилася на повномасштабний наступ, є провина кожного з нас - Зозуля

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля висловився про повномасштабну війну, яку Росія вже п'ятий місяць веде проти України.

32-річний український футболіст наголосив, що збройна агресія Російської Федерації проти України почалася не 24 лютого, а триває вже вісім років.

Форвард вважає, що всі українці винні в тому, що останні 8 років абстрагувалися від війни, дозволивши окупантам розпочати повномасштабне вторгнення.

Зозуля закликав співвітчизників не повторювати помилок минулого та на всіх фронтах допомагати українським військовим, які героїчно борються за світле майбутнє нашої країни.

"Чи втомились українці від війни? Звісно. Адже всі хочуть повернутися додому і жити своїм звичним рутинним, але мирним життям. Нікому, крім схиблених кровожерливих рашистських покручів, ця війна не приносить задоволення.

Чи втомились наші військові від війни? Так. Бо щодня втрачати побратимів - це біль, який неможливо заглушити. Але їхня мужність, відданість і сила волі не дозволяють взяти паузу і відпочити від бойових дій.

Чи втомились ми допомагати нашим захисникам? Ні. Бо там, в пекельних умовах, вони захищають не просто наші домівки. Вони воюють за нашу історію, наше теперішнє, наше майбутнє і наше право на життя.

Мабуть, ми всі десь трохи морально втомлені, фізично виснажені і емоційно загнані. Але, на жаль, це наша реальність. У нас немає іншого "сьогодні" і наше "вчора" остаточно загубилось 23 лютого, але єдиний спосіб забезпечити мирне "завтра" - це боротися. Боротися на усіх фронтах і з усіх сил підтримувати наших воїнів.

Ми хибно вважаємо, що велика війна почалася 24 лютого. Адже вона триває 8 років. І в тому, що рашисти наважилися на повномасштабний наступ - є провина кожного з нас. Бо за ці 8 років ми дозволили собі абстрагуватися від війни на сході. Тому давайте більше не повторювати цю помилку.

Ми повинні пам'ятати, що в той момент, коли в одному домі стало спокійно і тихо, то хтось з наших Героїв заплатив за це своїм життям. За ці 4 місяці Україна пролила надто багато крові і тепер просто втомитися і абстрагуватися від всього неможливо. Слава ЗСУ!" - написав Зозуля на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Зозуля відправив ЗСУ два броньовані автомобілі, а також передав дрони нашим військовим на передовій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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