У Туреччині ексочільника поліції засудили на 2170 років в'язниці: брав участь у змові проти футбольного клубу

Суд виніс надсуворий вирок.

У Туреччині завершилися слухання у справі щодо змови проти колишнього керівництва футбольного клубу "Фенербахче".

У 2011 році експрезидента "жовтих канарок" Азіза Йилдирима було засуджено на шість років за організацію договірних матчів. Тоді він встиг провести за гратами 12 місяців.

Однак пізніше було встановлено, що справа про договірні матчі було сфабрикованою прихильниками ісламського громадського діяча Фетхуллаха Ґюлена, якого у Туреччині було звинувачено у спробі державного перевороту.

У підсумку, суд засудив колишнього начальника поліції Назмі Ардіча до 2170 років тюремного ув'язнення за підробку документів і змову проти "Фенербахче". У справі засуджені були ще як мінімум 25 осіб, повідомляє ESPN.

"Фенербахче" є одним з найпопулярніших і титулованих клубів Туреччини.

Сезон-2020/2021 команда завершила на третьому місці в Чемпіонаті країни, відставши від переможця турніру, яким став "Бешикташ", всього на два очки.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, турецький клуб влаштував грандіозний парад після перемоги в Чемпіонаті країни.

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