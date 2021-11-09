У Туреччині головний арбітр витягнув футболістів з душу, аби дограти матч: усе через одну помилку

Після цього він оголосив про завершення кар'єри.

Досить незвичайний інцидент трапився після поєдинку 12-го туру турецької Суперліги між " Газіантепспором " та " Касимпашою ".

Коли добігав основий час зустрічі, помічник головного арбітра підняв над головою табло з цифрою "9", що означало перегравання гри на ще додаткових дев'ять хвилин. Утім, суддя Халіз Оскахя, який і обслуговував цей матч, чомусь вирішив дати фінальний свисток, коли на його годиннику було 94:15.

Як наслідок, гравці пішли до роздягалень за рахунку 2:0 на користь господарів, хтось із них уже приймав душ, систему VAR було повністю відключено, а співробітники стадіону демонтували одну зі штанг воріт. Здавалося б, що поєдинок офіційно завершено, але ситуація несподівано розгорнулася на всі 180 градусів.

Оскахя зрозумів, що завчасно дав фінальний свисток, а тому вирішив повернути футболістів на поле, аби все ж дограти зустріч.

Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasında maç, olması gerekenden dört dakika erken bitirilmişti. Halis Özkahya, oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı. Kalan süre oynanacak. #GFKvKSP pic.twitter.com/7Mb9mrBzNL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 5, 2021

Цікаво, що на запрошення футболістів із душу, запуск системи VAR та монтаж каркасу воріт знадобилося приблизно 20 хвилин, після чого матч відновився. За п'ять хвилин зустрічі, що залишилися, рахунок на табло не змінився.

Ось, як свою помилку прокоментував й сам головний арбітр, який після цієї гри ухвалив рішення завершити кар'єру.

"Ніхто не змушував мене догравати цей матч. Увійшовши до суддівської, я зрозумів, що дав фінальний свисток раніше, ніж треба. Загалом, я додав п'ять хвилин і міг би звинуватити у всьому четвертого арбітра, який показав табличку з дев'ятьма хвилинами. Але це відповідає моїм принципам. Якби ми не дограли матч, могло б бути призначене перегравання. Саме тому я попросив обидві команди повернутись на поле, щоб уникнути повторного матчу. Дякую гравцям, вони повернулися на поле, допомогли мені. І після матчу підтримали, сказавши, що всі мають помилки, адже є людський чинник.

Моє рішення завершити кар'єру? Футбол та спорт стали дуже потворними. Я втомився чути образи та лайки постійно: до, під час та після матчів. Мені перестала подобатися професія судді, я більше не люблю свою роботу. Не хочу більше залишатись у цьому хаосі. Все скрізь змінюється, але насправді нічого не змінилося. Потрібно змінювати систему. Тому я вирішив піти", - цитує слова Оскахя Ensonhaber.

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