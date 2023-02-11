У турецькому клубі спростували інформацію про порятунок ексфутболіста "Челсі" після землетрусу

Колишній півзахисник "Челсі" та "Ньюкасла" Крістіан Атсу, який нині є гравцем "Хатайспора", залишається під завалами внаслідок сильного землетрусу в Туреччині.

Раніше повідомлялося, що 31-річного футболіста збірної Гани із травмами дістали з-під завалів його будинку.

Однак тепер заступник голови правління "Хатайспора" Мустафа Озат спростував цю інформацію. Також під завалами залишається спортивний директор турецького клубу Танер Савут.

"Я отримав інформацію, що Атсу звільнили з-під завалів, але зараз надходить дані, що Атсу і Савут досі перебувають під завалами. Сподіваюся, хороші новини з'являться якнайшвидше", – наводить слова функціонера турецьке видання Milliyet.

Атсу відомий своїми виступами за збірну Гани, а також низку європейських клубів, серед яких "Порту", "Вітесс", "Евертон", "Малага" та "Ньюкасл". Від 2013-го до 2017 року півзахисник належав лондонському "Челсі".

Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинув 28-річний воротар футбольного клубу "Єні Малатьяспор" Ахмет Еюп Тюркаслан.

Руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

Станом на ранок 11 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилася до 24 218 людей.

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