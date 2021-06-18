"У ванні обливається Heineken і п’є Coca Cola": партнери зі збірної затролили Ярмоленка після курйозу на Євро-2020

Напередодні лідер "синьо-жовтих" продемонстрував чудове почуття гумору.

Кумедний виступ півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка на пресконференції після перемоги над командою Північної Македонії (2:1) у матчі 2-го туру групового етапу Євро-2020 розірвав Мережу. Андрій у жартівливому стилі пропіарив спонсорів турніру Coca-Cola і Heineken, а його партнери зі збірної тепер вирішили "підколоти" героя епізоду.

"Чи було у Ярмоленка вже поповнення картки після тієї пресконференції? Не знаю, мабуть, вже зайшло. Подивимося, чи буде на вечері сьогодні щось новеньке", – пожартував захисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв.

"Я ще його вранці не бачив. Думаю, зараз заходжу, а він у ванні обливається Heineken або ще чимось, Coca Cola п'є", - пожартував хавбек української збірної Сергій Сидорчук.

ВІДЕО З ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ ЯРМОЛЕНКА

Раніше форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду демонстративно прибрав зі столу дві пляшки "Coca-Cola" і закликав пити воду.

А півзахисник збірної Франції Поль Погба перед тим, як почати спілкуватися з журналістами, взяв на столі пляшку пива Heineken і переставив її на підлогу.

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

Набравши перші 3 очки, Україна посідає 2-ге місце у своїй групі. Нідерланди очолюють квартет з 6 балами, Австрія (3 очки) - третя, Північна Македонія (0) - четверта.

У заключному турі групового етапу "синьо-жовті" 21 червня (19:00) зіграють з Австрією. Навіть нічия в цьому матчі гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Дивіться також: Турнірні розклади Євро-2020: що потрібно збірній України для виходу в плейоф

Перша перемога збірної України та ще два учасники 1/8 фіналу: огляд ігрового дня 17 червня на Євро-2020

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання