У віці 31 року померла колишня футзалістка збірної України Таїсія Бабенко.

Трагічну новину повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Зазначається, що спортсменка протягом року боролась з раком.

Бабенко протягом кар'єри грала за футзальну "Ніку" та "ПЗМС", футбольні команди "Лідер" та ЖФК "Ворскла", а також виступала за збірні України з футзалу та пляжного футболу.

У складі футзальної збірної України вона ставала віцечемпіонкою Європи 2023 року та бронзовою призеркою Євро-2022. За ці досягнення отримала звання "Майстра спорту міжнародного класу".

"Це непоправна втрата для всього українського спорту. Співчуття усім рідним та близьким Таїсії. Вічна пам'ять!", – йдеться в дописі УАФ.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева.

Читайте також:

На війні проти російських окупантів загинув український футбольний арбітр

Помер легендарний футболіст і тренер "Шахтаря"

Батько футболіста "Шахтаря" загинув на війні з російськими окупантами