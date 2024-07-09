У віці 33 років: зірковий ексфутболіст "Барселони", "Баварії" та "Ліверпуля" завершив кар'єру

Колишній півзахисник каталонської "Барселони", мюнхенської "Баварії", англійського "Ліверпуля" та збірної Іспанії Тьяго Алькантара завершив професійну ігрову кар'єру.

Про це 33-річний іспанський футболіст повідомив у власних соцмережах.

"Я завжди буду готовий повернути те, що мені дали, і я вдячний за час, яким насолодився сповна. Спасибі тобі, футболе. І всім, хто супроводжував мене і робив мене кращим гравцем і людиною на цьому шляху", – написав Алькантара.

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.



Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.



See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L — Thiago Alcantara (@Thiago6) July 8, 2024

Зазначимо, що через низку травм у сезоні-2023/24 Тьяго зіграв за "Ліверпуль" лише один матч в АПЛ.

Тьяго Алькантара: кар'єра та досягнення

Алькантара є вихованцем "Барселони", за головну команду каталонців дебютував 2009 року. Від 2013 до 2020 року виступав за "Баварію", а потім до 2024 року захищав кольори "Ліверпуля".

Загалом на клубному рівні Тьяго провів 487 матчів, забив 48 голів та віддав 63 результативні передачі.

Впродовж усієї кар'єри Алькантара зміг здобути 32 клубних трофеї, зокрема 4 чемпіонства Ла Ліги, 7 чемпіонських титулів Бундесліги, двічі вигравав Лігу чемпіонів тощо.

За збірну Іспанії він виступав від 2011 до 2021 року, відігравши 46 матчів – забив два голи та віддав дев'ять результативних передач.

Читайте також:

"Ця мрія зараз розбита": легенда "Реала" та збірної Німеччини офіційно завершив кар'єру

Іспанія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2024

Іспанія – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Євро-2024