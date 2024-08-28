У віці 34 років померла відома українська гандболістка

У віці 34 років померла гандболістка збірної України Ірина Глібко.

Трагічну звістку повідомила Федерація гандболу України.

Причиною смерті стало онкологічне захворювання, з яким спортсменка боролася впродовж останніх років.

Глібко виступала за збірну України від 2010 року, була капітанкою команди. Останні сім років гандболістка грала у чемпіонаті Румунії, де двічі вигравала чемпіонат (2015, 2019), по одному разу Кубок (2020) та Суперкубок Румунії (2018).

Ірина двічі ставала найкращою снайперкою чемпіонату Румунії (2013, 2018), визнавалася найкращою лівою півсередньою чемпіонату (2019) та найкращою легіонеркою чемпіонату Румунії (2019).

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