У віці 40 років помер колишній гравець ПСЖ і олімпійський чемпіон з футболу

Колишній півзахисник ПСЖ і олімпійський чемпіон в складі збірної Камеруну Модест Мбамі помер у віці 40 років.

Трагічну новину паризький клуб повідомив на своїй сторінці у Twitter.

За інформацією ЗМІ, Мбамі не зміг пережити серцевого нападу.

.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M'Bami.



The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️ pic.twitter.com/M4DKjAldhl — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 7, 2023

Мбамі відомий виступами за французькі ПСЖ і "Марсель". Також він встиг пограти за іспанську "Альмерію", китайський "Чанчунь Ятай", саудівський "Аль-Іттіхад", колумбійський "Мільйонаріос" та французький "Гавр", який став останнім його клубом. Модест завершив кар'єру 2015 року.

Мбамі є олімпійським чемпіоном-2000 в складі збірної Камеруну. Знайомий він і українським уболівальникам, адже 2009 року у складі "Марселя" грав проти "Шахтаря" в 1/4 фіналу Кубка УЄФА. Тоді донецький клуб пройшов далі за сумою двох матчів і став тріумфатором євротурніру, у фіналі обігравши бременський "Вердер".

Нагадаємо, у грудні минулого року від лейкемії помер відомий сербський футболіст та тренер Сініша Михайлович. Також наприкінці 2022-го помер легендарний бразильський футболіст Пеле.

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