У віці 43 років померла легенда латвійського футболу

Зазначається, що Рубінсу було лише 43 роки. Що саме стало причиною смерті - невідомо.

Про трагічну звістку повідомила Федерація футболу Латвії.

Рубінс встиг стати справжньою легендою латвійського футболу. На його рахунку 117 матчів та 10 забитих м'ячів за збірну. За кількістю ігор у національній команді Рубінс є другим за всю історію тамтешнього футболу після Віталійса Астаф'євса, який провів 167 поєдинків.

У складі збірної півзахисник виступав у фінальній частині Чемпіонату Європи у 2004 році – досі це є найвищим досягненням національної команди.

Так, уперше за збірну Латвії Рубін зіграв у листопаді 1998 року у товариському матчі проти Тунісу, а востаннє – у жовтні 2011 року у Хорватії. Йому належить рекорд збірної зі зіграних матчів поспіль (59 ігор).

Рубінс розпочинав кар'єру1996 року в латвійській "Ауді". Згодом пограв за "Естер" (Швеція), "Сконто" (Латвія), "Крістал Пелас" (Англія), "Металург" (Лієпая, Латвія), "Інтер", "Карабах" та "Сімург" (усі – Азербайджан). Тричі він ставав чемпіоном Латвії та один раз — чемпіоном Азербайджану. Кар'єру гравця Рубінс завершив 2012-го. Через кілька років після цього почав працювати тренером у штабі "Огре", а 2019 року був головним тренером "Ауді".

Читайте також:

Помер найтитулованіший гравець в історії НБА

Помер легендарний футболіст і тренер "Карпат", який ставав володарем Кубка СРСР

На війні з рашистами загинув ексгравець юнацької збірної України з регбіліг