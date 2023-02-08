У віці 46 років помер колишній футболіст "Динамо" та збірної України

Разом з "біло-синіми" Олександр Радченко ставав чемпіоном і володарем Кубка України.

Колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Радченко помер у віці 46 років.

Трагічну звістку повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Причина смерті відомого футболіста не зазначається.

Радченко народився в Маріуполі, де й починав свою ігрову кар'єру. 1997 року він перейшов до київського "Динамо", за яке виступав до 2002-го.

Також Олександр грав за "Закарпаття", "Дніпро", "Кривбас" та "Волинь".

Він закінчив футбольну кар'єру 2009 року. Після цього протягом тривалого часу працював дитячим тренером у ДЮФШ "Динамо" ім. В. Лобановського.

У складі "Динамо" Радченко чотири рази ставав чемпіоном України, а також виграв Кубкок країни в сезоні-1997/98.

В період від 2002-го до 2005 року Радченко виступав за збірну України. У складі національної команди він провів 17 матчів.

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