У віці 83 років помер знаменитий футболіст і почесний президент "Реала"

Легендарний ексфутболіст мадридського "Реала" Амансіо Амаро помер у віці 83 років.

Сумну новину повідомила прес-служба "Королівського клубу".

"Амансіо запам'ятається всім уболівальникам "Реала" і любителям футболу як один з найвидатніших гравців цього виду спорту", – йдеться в повідомленні "вершкових".

Амаро виступав за "Реал" від 1962-го до 1976 року. За 14 сезонів у клубі він зіграв 471 матч та забив 155 голів.

Разом з мадридцями Амансіо завоював дев'ять титулів чемпіона Іспанії, три Кубка Іспанії, а також 1966 року став володарем Кубка європейських чемпіонів.

У складі збірної Іспанії Амаро провів 42 матчі і забив 11 голів, вигравши з "Червоною фурією" чемпіонат Європи 1964 року.

Після завершення кар'єри Амансіо працював тренером молодіжної та головної команди "Реала". Минулого року Амаро обрали почесним президентом мадридського клубу.

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