У відборі до ЧС-2022 забили один із найкурйозніших м'ячів в історії футболу: відео епічного голу

У відборі до ЧС-2022 забили один із найкурйозніших м'ячів в історії футболу: відео епічного голу

Навіть не одразу зрозуміло, як він взагалі опинився у воротах.

Досить незвичайний гол було забито в матчі 11 туру 3-го раунду відбору до Чемпіонату світу-2022 в зоні КОНКАКАФ між Сальвадором та Канадою.

Так, на 66 хвилині поєдинку один із лідерів канадців Джонатан Девід здійснив простріл із правого флангу на партнера по команді Атібу Гатчинсона, який і переправив ігрове знаряддя точно за призначенням. Утім, як видно з повтору, відзначився 38-річний ветеран не з першого разу та не без допомоги суперника.

Після удару Атіби м'яч влучив у штангу, після чого відлетів у захисника Сальвадора і тільки після цього рикошетом від Гатчинсона, що перебуває вже в горизонтальному положенні, залетів у ворота.

Найбільше в цьому епізоді шкода воротаря, який міг врятувати свою команду, але втратив м'яч і був зненацька застигнутий після дивного відскоку.

Коментатор на емоціях охрестив цей гол "найдивнішим, який ви коли-небудь бачили". Точку в зустрічі поставив Девід на третій компенсованій до основного часу хвилині, перекинувши кіпера.

До вашої уваги відео з цим дивним голом.