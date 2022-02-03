У відборі до ЧС-2022 забили один із найкурйозніших м'ячів в історії футболу: відео епічного голу

Навіть не одразу зрозуміло, як він взагалі опинився у воротах.
Досить незвичайний гол було забито в матчі 11 туру 3-го раунду відбору до Чемпіонату світу-2022 в зоні КОНКАКАФ між Сальвадором та Канадою.
Так, на 66 хвилині поєдинку один із лідерів канадців Джонатан Девід здійснив простріл із правого флангу на партнера по команді Атібу Гатчинсона, який і переправив ігрове знаряддя точно за призначенням. Утім, як видно з повтору, відзначився 38-річний ветеран не з першого разу та не без допомоги суперника.
Після удару Атіби м'яч влучив у штангу, після чого відлетів у захисника Сальвадора і тільки після цього рикошетом від Гатчинсона, що перебуває вже в горизонтальному положенні, залетів у ворота.
Найбільше в цьому епізоді шкода воротаря, який міг врятувати свою команду, але втратив м'яч і був зненацька застигнутий після дивного відскоку.
Коментатор на емоціях охрестив цей гол "найдивнішим, який ви коли-небудь бачили". Точку в зустрічі поставив Девід на третій компенсованій до основного часу хвилині, перекинувши кіпера.
До вашої уваги відео з цим дивним голом.
Highlights: #CANMNT 2:0 SLV #ForCanada #WCQ pic.twitter.com/f1giucEImm— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) February 3, 2022
- Зрештою, Канада здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0 та, як наслідок, набрала 25 пунктів, зберегши лідерство у турнірній таблиці відбору на ЧС у Північній Америці. Вже наступного туру команда може оформити достроковий вихід на Мундіаль.