"У відповідь він вибухнув сміхом": зірка голлівудського кіно намагалася переманити Мбаппе до АПЛ

"У відповідь він вибухнув сміхом": зірка голлівудського кіно намагалася переманити Мбаппе до АПЛ

Французький форвард міг змінити ПСЖ на "Тоттенгем".

Голлівудський актор Том Голланд, виконавець ролі Людини-павука, намагався переманити футболіста ПСЖ Кіліана Мбаппе до "Тоттенгема".

Про це актор розповів в інтерв'ю LADbible.

Голланд у рамках промо-туру фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" відвідав церемонію вручення "Золотого м'яча".

"Ми зустріли Мбаппе. Він був дуже доброзичливий. Я сказав йому: "Приємно познайомитись. Тобі треба перейти до Тоттенгема". У відповідь він вибухнув сміхом", – поділився Холланд.

Володарем "Золотого м'яча" цього року став форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

Мбаппе опинився на дев'ятій позиції за результатами головування.

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