У Вірменії під час церемонії відкриття ЧЄ з важкої атлетики підпалили прапор Азербайджану (відео)

Гучний міжнародний скандал трапився на церемонії відкриття чемпіонату Європи-2023 з важкої атлетики в Єревані (Вірменія).

Під час представлення країн-учасниць змагань на сцену винесли прапор Азербайджану. У цей момент невідомий чоловік вибіг із зали, схопив прапор та підпалив його, після чого кинувся тікати.

Breaking: At the European Weightlifting Championship's opening ceremony in #Yerevan, an individual possessing a VIP pass, seated alongside Armenian authorities, leapt onto the stage, set the Azerbaijani flag ablaze, and removed it from the venue. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/ORyDYlMHWO — The Azeri Times (@AzeriTimes) April 14, 2023

Порушника затримала служба охорони. ЗМІ повідомляють, що ним виявився дизайнер Арам Ніколян. Його доправили до відділку поліції.

Міністерство закордонних справ Азербайджану вже відреагувало на кричущий інцидент.

"Засуджуємо спалення національного прапора Азербайджану на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Вірменії. Викликає стурбованість той факт, що організатори не вжили жодних заходів безпеки проти подібних акцій ненависті. Винних повинні належним чином покарати", – написав у Twitter спікер МЗС Азербайджану Айхан Гаджізаде.

We condemn burning of national flag of #Azerbaijan at the opening ceremony of the European #Weightlifting Championship in #Armenia. It is worrying that no security measures were taken by organisers against such hate action. Perpetrators should be accordingly punished! #EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e — Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 14, 2023

На турнірі в Єревані повинні були виступити чотири азербайджанські спортсмени. Однак після скандального інциденту Азербайджан вирішив достроково відкликати свою делегація з турніру.

"В умовах, що панують у Вірменії, в атмосфері ненависті, нездатності забезпечити безпеку, а також через психологічний тиск нормальна участь азербайджанських спортсменів у змаганнях неможлива. Враховуючи усе це, було ухвалено рішення про повернення азербайджанських спортсменів на батьківщину.

Наша команда повертається до Азербайджану. Вірменія повинна забезпечити її безпечне повернення", – повідомив очільник пресслужби Федерації важкої атлетики Азербайджану Кянан Масталієв виданню Report.az.

Чемпіонат Європи-2023 з важкої атлетики відбудеться від 15-го до 23 квітня у Єревані. Загалом на турнірі розіграють по 10 комплектів нагород у чоловіків та жінок.

Збірну України на континентальній першості з важкої атлетики представлять 17 спортсменів – п'ять чоловіків і 12 жінок.

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