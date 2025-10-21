Деніел Народицький / x.com/FIDE_chess

У віці 29 років раптово помер американський гросмейстер українського походження Деніел Народицький.

Сумну звістку повідомила Міжнародна федерація шахів. Обставини смерті Народицького не називаються.

Деніел був американцем українського походження – його батько Володимир емігрував до США з України, а мати Олена – з Азербайджану.

Народицький отримав звання гросмейстера у віці 18 років 2013-го й відтоді входив до когорти топових шахістів.

Деніел входив до топ-200 гравців світу в класичних шахах, але його спеціалізацією був бліц. У швидких шахах він входив до топ-25 світового рейтингу, а минулого літа виграв чемпіонат США з 14 перемогами в 14 партіях.

На чемпіонаті світу-2024 з бліцу Народицький обіграв зірку українських шахів Василя Іванчука, який після поразки розплакався.

