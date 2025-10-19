У віці 35 років раптово помер колишній баскетболіст збірної України

Денис Носков / © Федерація баскетболу України

У віці 35 років раптово помер український баскетболіст Денис Носков.

Про це повідомив його ексодноклубник Роман Новіков на своїй сторінці в Instagram.

"Денчику, як так… Дякую друже за все!!! Братан, я не можу повірити, скільки пережили разом… Земля пухом, і приглядай за нами з нeба", – написав Роман в Instagram-сторіз.

Носков – вихованець маріупольського баскетболу. Він виступав за "Азовмаш", "Київ", "Одесу", "Миколаїв", "Черкаські Мавпи", "Запоріжжя", а також за клуби в Грузії та Франції.

Відомо, що в останні роки спортсмен проживав у Торонто (Канада). Причина його смерті не розкривається.

Востаннє він виходив на майданчик у складі "Одеси" в Суперлізі сезону-2021/22. Також Носков захищав кольори молодіжних збірних і національної збірної України з баскетболу 3х3.

