У віці 35 років раптово помер колишній баскетболіст збірної України
Денис Носков останнім часом проживав у Канаді.
У віці 35 років раптово помер український баскетболіст Денис Носков.
Про це повідомив його ексодноклубник Роман Новіков на своїй сторінці в Instagram.
"Денчику, як так… Дякую друже за все!!! Братан, я не можу повірити, скільки пережили разом… Земля пухом, і приглядай за нами з нeба", – написав Роман в Instagram-сторіз.
Носков – вихованець маріупольського баскетболу. Він виступав за "Азовмаш", "Київ", "Одесу", "Миколаїв", "Черкаські Мавпи", "Запоріжжя", а також за клуби в Грузії та Франції.
Відомо, що в останні роки спортсмен проживав у Торонто (Канада). Причина його смерті не розкривається.
Востаннє він виходив на майданчик у складі "Одеси" в Суперлізі сезону-2021/22. Також Носков захищав кольори молодіжних збірних і національної збірної України з баскетболу 3х3.
