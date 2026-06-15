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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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У віці 39 років помер відомий український футболіст

Життя В'ячеслава Шарпара трагічно обірвалося.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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В'ячеслав Шарпар

В'ячеслав Шарпар / "Ворскла"

У віці 39 років помер відомий український футболіст В'ячеслав Шарпар.

Про це повідомила його мама Валентина. За її словами, трагедія сталася 2 червня — у його 39-й день народження.

Наразі тіло В'ячеслава перебуває в Греції, а родина займається складним процесом його повернення до України для поховання за християнськими традиціями.

"Сьогодні мені дуже непросто писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В'ячеслав. Зараз тіло В'ячеслава перебуває в Греції.

Попереду складний шлях повернення додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь за нашими християнськими традиціями. Попереду великі витрати на повернення тіла та поховання.

Якщо у вас є можливість підтримати нашу родину фінансово, ми будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу", — написала мама В'ячеслава у соцмережах.

Протягом своєї кар'єри Шарпар грав за луцьку "Волинь", харківський "Металіст", полтавську "Ворсклу", київський "Арсенал", "Говерлу", а також виступав у чемпіонатах Молдови та Латвії.

У складі "Металіста" та "Ворскли" він ставав бронзовим призером чемпіонату України. На міжнародному рівні він вигравав Суперкубок Молдови у складі "Шерифа" та чемпіонат Латвії з "Ригою". Також залучався до молодіжної збірної України U-21.

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст європейської збірної помер у 33 роки після моторошної ДТП.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3416
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