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У війні з російськими окупантами загинув футболіст-любитель

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У війні з російськими окупантами загинув футболіст-любитель

Фото: instagram.com/msk.dnipro/

Український футболіст Олександр Бойко віддав життя, обороняючи батьківщину від окупантів.

Війна, яку Росія розгорнула проти України, забрала життя ще одного спортсмена

У боях з російськими окупантами загинув футболіст аматорських клубів Черкащини "Черкаські козаки" і "Червона Слобода" Олександр Бойко, повідомляє пресслужба МСК "Дніпро".

Трагедія сталася у неділю, 22 травня.

Нагадаємо, що у боях під Волновахою Донецької області загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак, який був одним із лідерів футбольної команди "Черкаські козаки".

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