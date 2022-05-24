У війні з російськими окупантами загинув футболіст-любитель

Український футболіст Олександр Бойко віддав життя, обороняючи батьківщину від окупантів.
Війна, яку Росія розгорнула проти України, забрала життя ще одного спортсмена.
У боях з російськими окупантами загинув футболіст аматорських клубів Черкащини "Черкаські козаки" і "Червона Слобода" Олександр Бойко, повідомляє пресслужба МСК "Дніпро".
Трагедія сталася у неділю, 22 травня.
Нагадаємо, що у боях під Волновахою Донецької області загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак, який був одним із лідерів футбольної команди "Черкаські козаки".
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