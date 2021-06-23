У впертому протистоянні: Світоліна завершила боротьбу на престижному турнірі у Великій Британії

У впертому протистоянні: Світоліна завершила боротьбу на престижному турнірі у Великій Британії

Наша співвітчизниця програла суперниці у двох партіях.

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна поступилася Олені Рибакіній з Казахстану (21-й номер світового рейтингу) в матчі другого кола трав'яного турніру WTA 500 в Істборні (Велика Британія).

Перша партія пройшла у впертій боротьбі. Вирішальним став дев'ятий гейм, коли Рибакіна взяла подачу Еліни, після чого вона довела справу до перемоги в сеті.

Друга партія вийшла ще більш конкурентною. Але везіння знову було на боці тенісистки з Казахстану, що дозволило їй вийти до наступного кола турніру.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин.

Істборн. Турнір серії WTA 500. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - 0:2 (4:6, 6:7 (3:7))

У наступному колі Рибакіна зіграє з Анастасією Севастовою з Латвії (61-й номер світового рейтингу).

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у першому колі турніру в Істборні Світоліна у трьох сетах обіграла іспанку Паулу Бадосу.

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