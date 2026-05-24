У WBC оцінили можливий реванш Усик — Верховен і назвали наступного суперника українця

Олександр Усик

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман відповів на запитання щодо можливого бою-реваншу між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українцем Олександром Усиком і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Сулейман висловив готовність санкціонувати другий поєдинок між Усиком та Верховеном за звання чемпіона світу в надважкій вазі.

Проте спочатку президент WBC хотів би побачити бій українця з претендентом за лінією організації — непереможеним німцем Агітом Кабаєлом.

"Вважаю, що правильно було б, якби Ріко потрапив до рейтингу WBC. І він заслуговує на те, щоб знову битися за титул чемпіона світу. Чи буде це топ-10 чи топ-15? Я не знаю. Це питання рейтингового комітету, але я б сказав, що топ-топ-топ", — розповів Сулейман у коментарі YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Зазначимо, що Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх також вийшов на ринг і заявив, що хоче організувати бій Усика з Кабаєлом, а потім реванш українця з Верховеном.

"Я готовий. Я можу побитися з обома", — відповів Усик.

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Також Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

