У якому кошику Україна та хто її потенційні опоненти: все, що потрібно знати про жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/2023

У якому кошику Україна та хто її потенційні опоненти: все, що потрібно знати про жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/2023

Команда Петракова потрапила до першого кошика Ліги В.

У червні 2022 року стартує третій розіграш Ліги націй УЄФА. Через рік цього ж місяця відбудеться фінальна стадія.

Як і в попередньому розіграші, турнір складається із трьох ліг по 16 збірних та четвертої ліги, в якій буде сім команд. Жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/2023 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре. Початок церемонії - о 19.00 за київським часом.

У якій лізі зіграє Україна?

Наразі 51 із 55 збірних УЄФА знають, в якій із чотирьох ліг вони виступлять у наступному розіграші. Позиції цих команд визначились за підсумками групового етапу Ліги націй восени 2020 року. Чотири збірні, що залишилися, потраплять у лігу C або D за результатами березневих стикових матчів, в яких Казахстан побореться з Молдовою, а Кіпр - з Естонією.

Збірна України за підсумками минулого розіграшу турніру вилетіла з Ліги А до Ліги B, посівши останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. В останньому поєдинку зі швейцарцями "синьо-жовтим" присудили технічну поразку (0:3) після скандального скасування зустрічі через спалах коронавірусу в таборі української збірної.

Хто потенційні суперники "синьо-жовтих"?

Україна потрапила до першого кошика Ліги В й отримає по одному супернику з другого (окрім Росії), третього та четвертого кошиків. Команда Олександра Петракова може зіграти з Фінляндією, Норвегією, Шотландією, Ізраїлем, Румунією, Сербією, Ірландією, Словенією, Чорногорією, Албанією та Вірменією.

Ліга А

Кошик 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.

Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.

Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.

Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

Ліга В

Кошик 1: УКРАЇНА , Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Ліга С

Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія.

Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія.

Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово.

Кошик 4: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Гібралтар, Фарерські острови.

Ліга D

Кошик 1: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Ліхтенштейн, Мальта.

Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра.