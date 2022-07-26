"У Європі людям жерти нема чого": в Держдумі РФ видали дикувату заяву з закликом перенести ОІ-2024 до країни-агресорки

Зокрема, Свіщєв заявив про те, що Європа переживає важкі часи та згодом їй не буде чим опалюватися.

Про це депутат заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

"В Європі людям, даруйте, жерти нема чого й нічим будинки опалювати. А якщо вони таки зможуть знайти гроші, то народ своїх політиків не зрозуміє: вони обурюватимуться, чому температура води в олімпійському басейні буде вищою, ніж температура води у них вдома.

Якщо їм не по кишені проводити Олімпійські ігри, то нехай відмовляються. А ще краще: нехай прямують до Олімпійського комітету Росії та попросять простягнути їм руку допомоги, взявши організацію Ігор-2024 на себе. Чому б і ні? Вчергове простягнемо руку допомоги Європі, будемо їх рятувати", - сказав Свіщєв.

Зазначимо, зовсім нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія РФ проти України триватиме, то шанси спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля.

Він зазначив, що це пов'язано з усуненням представників країн-агресорок більшістю профільних федерацій, що означає їхній недопуск до кваліфікаційних турнірів на ОІ-2024.

Нагадаємо, на останніх літніх (Токіо-2020) та зимових (Пекін-2022) Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення РФ антидопінгових правил. Росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР (Олімпійського Комітету Росії - прим), яку розшифровувати заборонено.