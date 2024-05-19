"У його країні триває війна": Ф'юрі не визнав поразку від Усика та заговорив про реванш

Британський боксер Тайсон Ф'юрі прокоментував поразку від українця Олександра Усика у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Циганський король" не погодився з суддями, які роздільним рішенням зафіксували перемогу Усика. За його слова, рефері були прихильні до Олександра через те, що в Україні триває війна.

Також британець нагадав, що в контракті на перший бій є пункт про поєдинок-реванш, який планують організувати в жовтні цього року.

"Я вважаю, що я виграв цей бій, Усик виграв кілька раундів, але я виграв більше. У його країні триває війна, і вони вирішили піти цим шляхом. Є умова про реванш, і ми повернемося в жовтні... Як я вже сказав, я вірю, що виграв бій. Ми повернемося до наших сімей, а потім повернемося в жовтні на ринг", – наводить слова Ф'юрі The Telegraph.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Тепер у послужному списку 37-річного Усика 22 перемоги (14 – нокаутом) у 22 поєдинках. Шість з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 35-річного Ф'юрі поразка від Усика стала першою у професійному боксі. Також у його активі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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