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У збірній Португалії знайшли заміну Сантушу: пропонують співпрацю "особливому" тренеру

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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У збірній Португалії знайшли заміну Сантушу: пропонують співпрацю "особливому" тренеру

Фото: Associated Press

Фернанду Сантуша можуть звільнити найближчим часом.

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью може очолити збірну Португалії.

Про це повідомляє RomaPress з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що Федерація футболу Португалії планує звільнити головного тренера Фернанду Сантуша після вильоту команди з ЧС-2022.

Моурінью вже отримав пропозицію від португальської федерації. "Особливому" можуть дозволити поєднувати роботу в "Ромі" та збірній.

Також розглядається варіант з призначенням Руя Жорже. Зараз він тренує молодіжну збірну Португалії.

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Дата публікації
Перегляди
273
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