У збірній повідомили, що планують виступати у формі з написом "Героям слава"

Уніформу збірної раніше погодив Європейський футбольний союз.

Збірна України з футболу має намір виступати на Євро у формі з картою Криму та написами "Слава Україні!-Героям слава!".

Проце під час пресконференції 11 червня сказав пресаташе збірної Олександр Гливинський.

"Всі деталі форми схвалені в УЄФА. Президент УАФ зараз в Римі, де веде переговори з представниками УЄФА. Це все, що ми можемо зараз сказати. Не ставте більше питань щодо цього? Так, ми збираємося грати в цій формі. Наша форма схвалена. Усі підписи були схвалені", - наголоси представник збірної.

За словами Гливинського, збірна має ігрову форму, а запитання щодо внесення змін у її зовнішній вигляд - треба адресувати до УЄФА, а не до гравців.

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

нову екіпіровку збірної України. УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава" Новини України: в УАФ офіційно затвердили футбольні гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!"

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