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У збірній України відреагували на чутки щодо конфлікту Ярмоленка і Марлоса: що стало відомо

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У збірній України відреагували на чутки щодо конфлікту Ярмоленка і Марлоса: що стало відомо

Associated Press

Команда готується до другого матчу на Чемпіонаті Європи.

Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував інформацію щодо конфлікту в команді між Андрієм Ярмоленком і Марлосом за підсумками поразки в матчі Євро-2020 з Нідерландами.

"Конфлікту ніякого не було. Цю інформацію хтось придумав. Все добре", - сказав Ілля під час пресконференції.

  • Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії.
  • Наступний матч "синьо-жовті" зіграють у четвер, 17 червня. Суперником команди буде збірна Північної Македонії.
  • До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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