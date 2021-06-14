У збірній України відреагували на чутки щодо конфлікту Ярмоленка і Марлоса: що стало відомо

Команда готується до другого матчу на Чемпіонаті Європи.
Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував інформацію щодо конфлікту в команді між Андрієм Ярмоленком і Марлосом за підсумками поразки в матчі Євро-2020 з Нідерландами.
"Конфлікту ніякого не було. Цю інформацію хтось придумав. Все добре", - сказав Ілля під час пресконференції.
- Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії.
- Наступний матч "синьо-жовті" зіграють у четвер, 17 червня. Суперником команди буде збірна Північної Македонії.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.