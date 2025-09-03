ТСН у соціальних мережах

У збірній України відбулася ще одна вимушена зміна перед стартовими матчами відбору ЧС-2026

Травмованого Віталія Миколенка замінить Владислав Дубінчак.

Владислав Дубінчак

Владислав Дубінчак / © УАФ

У складі збірної України з футболу відбулася ще одна кадрова зміна перед стартовими матчами кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції та Азербайджану.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал Української асоціації футболу (УАФ), після проходження МРТ у захисника "Евертона" Віталія Миколенка виявлено пошкодження, отримане в матчах за клуб.

Через це Миколенко не зможе зіграти у вересневих матчах відбору на ЧС-2026 з Францією та Азербайджаном. Замість нього до національної команди довикликали захисника київського "Динамо" Владислава Дубінчака.

Раніше повідомлялося, що Богдан Михайличенко замінив у збірній України травмованого Олександра Тимчика.

Також Георгій Бущан замінив у складі національної команди травмованого Андрія Луніна.

Крім того, до розташування "синьо-жовтих" довикликали Назара Волошина.

Відбір на ЧС-2026 підопічні Сергія Реброва розпочнуть у п'ятницю, 5 вересня, номінально домашнім матчем проти Франції у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Франція.

Після цього збірна України у вівторок, 9 вересня, проведе виїзний поєдинок з Азербайджаном у Баку. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

