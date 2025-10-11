У збірній України висловилися про яскраву перемогу над Ісландією у відборі до ЧС-2026

Збірна України з футболу / © УАФ

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України з футболу здобула видовищну перемогу над Ісландією (5:3) у виїзному матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Своєми емоціями після завершення поєдинку поділилися гравці "синьо-жовтих".

Іван Калюжний

"Добре, що перемогли. Це було нашим завданням на цей матч. Зараз трішечки втомлені… І будемо готуватися до наступного матчу. Тому що кожен матч для нас це як фінал. Це дуже приємно, тому що ця земля для мене також залишила частинку у серці. І мені дуже приємно, що вдалося забити. Присвятив гол своїй сім'ї та татку, який помер. Це йому…" – цитує Калюжного UA-Футбол.

Олег Очеретько

"Відчуття перемоги, такого задоволення, що ми сьогодні командою дуже добре відіграли і в обороні, і в атаці. Так, пропустили також голи, але виправили це, забивши ще голи.

Настрій зараз хороший. Всі втомилися після цієї гри. Хтось усміхається, хтось просто сидить, бо немає сил, бо всі віддали свої сили на футбольному полі.

І дякуємо вболівальникам, що вони приїхали, підтримали нас і підтримують далі. Сподіваюся, на гру з Азербайджаном вони теж прийдуть нас підтримати, бо вони нам допомагають і дають крила", – сказав Очеретько в коментарі Megogo.

Руслан Малиновський

"Головне – це, звичайно, перемога сьогодні. Я добре пам'ятаю матч 2017 року тут, в якому ми багато володіли м'ячем, багато били по воротах, але програли 0:2. Тому сьогодні була тяжка гра.

Звичайно, вони в інший футбол вже грають, молоді хлопці дуже перспективні в них. Сьогодні, звичайно, головне було – результат, але, звичайно, ми використали всі нагоди, які в нас були.

Звичайно, після цієї гри, думаю, буде більше інформації, ми будемо більше готові на матч-відповідь, який гратимемо вдома, в Польщі.

Дуже щасливий, що повернувся, звичайно, забив 2 м'ячі, виграли, але зараз головне – відновитися, тому що з Азербайджаном потрібно також 90 хвилин концентрації й максимальної самовіддачі", – сказав Малиновський у коментарі Megogo.

Для збірної України це перша перемога в кваліфікації на прийдешній Мундіаль. До цього команда Реброва програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

В іншому матчі 3-го туру групи D збірна Франції вдома розгромила Азербайджан з рахунком 3:0.

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 13 жовтня з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок, який відбудеться у польському Кракові. Того ж дня Франція на виїзді протистоятиме Ісландії.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.