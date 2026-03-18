У збірної Сенегалу забрали звання переможця Кубка Африки — титул віддали Марокко

Сенегал – Марокко / © Associated Press

У збірної Сенегалу забрали звання переможця Кубка Африки з футболу-2025.

Таке рішення ухвалила Конфедерація африканського футболу (CAF), задовільнивши апеляцію Федерації футболу Марокко.

Фінальний матч Кубка африканських націй між Сенегалом і Марокко відбувся 18 січня 2026 року й закінчився перемогою сенегальців (1:0) за підсумками екстратаймів.

Наприкінці основного часу фінального поєдинку, за рахунку 0:0, спалахнув гучний скандал. На 90+8-й хвилині рефері призначив дуже суперечливий пенальті у ворота Сенегалу. Це обурило головного тренера сенегальців і він забрав команду з поля.

Однак зірковий форвард сенегальської збірної Садіо Мане вмовив партнерів за командою повернутися на поле та продовжити гру. Водночас півзахисник марокканців Браїм Діас не реалізував пенальті, пробивши паненкою по центру воріт, де залишився стояти голкіпер Сенегалу. Відтак рахунок залишився 0:0 і гра перейшла до екстратаймів, де Пап Гуйє забив переможний гол для сенегальців.

Після завершення матчу Федерація футболу Марокко подала апеляцію і тепер CAF її задовільнила, заявивши, що поведінка сенегальської команди є серйозним порушенням регламенту.

Таким чином, Сенегалу зарахували технічну поразку з рахунком 0:3, а Марокко — відповідно, перемогу.

Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипту, яка вигравала цей турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Раніше повідомлялося, що уряд африканської країни розпустив футбольну збірну після провалу на КАН-2025.