"У жодному разі не опускаємо руки": лідер збірної України - про нічию з Боснією та Герцеговиною

"У жодному разі не опускаємо руки": лідер збірної України - про нічию з Боснією та Герцеговиною

Віктор Циганков заявив, що "синьо-жовтим" не залишається іншого вибору, як перемагати в заключному матчі кваліфікації.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков прокоментував нічию проти команди Боснії та Герцеговини в матчі 8-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року.

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"Безумовно, грали тільки на перемогу. Тим паче грали вдома, у Львові. Хотіли виграти. Але вийшло так, як вийшло. Чи можна сказати, що після Фінляндії сил не вистачило? Яка різниця - є сили чи ні? Нікого це не цікавить. Всіх цікавить результат. Якщо людина виходить на поле, вона повинна віддати всі свої сили, щоб досягнути результату. Сьогодні ми його не отримали.

Ми в жодному разі не опускаємо руки. У нас є ще один матч, будемо грати тільки на перемогу. Іншого виходу немає. І сподіватися на осічки конкурентів в інших матчах", - сказав Циганков в ефірі програми "Головна команда".

Також Віктор подякував уболівальникам, які прийшли підтримати збірну на "Арені Львів". Національна команда грала у Львові ювілейний, 20-й раз.

"Безумовно, "Арена Львів", напевно, одна з найкращих, якщо не найкраща за підтримкою в Україні. Величезне спасибі всьому стадіону, який прийшов нас підтримати. Ми грали для них сьогодні", - додав Циганков.

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

"Синьо-жовтим" залишилося зіграти останній матч у відбірковій групі на мундіаль - 16 листопада команда Петракова вже на виїзді зустрінеться з Боснією та Герцеговиною.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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