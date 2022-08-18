У Зімбабве футбольного фаната зарубали мачете через поразку "Манчестер Юнайтед"

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" на виїзді розгромно поступився Брентфорду (0:4). Ця поразка призвела до фатальних наслідків.

У Зімбабве сталося вбивство на тлі поразки "Манчестер Юнайтед" у другому турі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Про це повідомляє Daily Star.

Фанати з містечка Мбембезі в провінції Матабелеленд вирішили з'ясувати причини поразки. Після завершення матчу у місцевому барі між Вукіле Нкомо та Стхембелані Цума виникла сварка. Останній розлюченим пішов з бару додому по мачете, потім повернувся і завдав удару клинком по Вукіле.

Брату потерпілого вдалося втекти до сусіднього торгового центру та покликати правоохоронців. По прибутті на місце жорстокого злочину правоохоронці виявили Нкомо мертвим у калюжі крові. Наразі поліція проводить розшук убивці, який ховається.

Нагадаємо, що днями Ілон Маск заявив, що купує "Манчестер Юнайтед", однак згодом заперечив свої слова.

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