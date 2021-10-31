У зірки "Барселони" діагностували серцеву аритмію, він пропустить матч із "Динамо" в Лізі чемпіонів

У зірки "Барселони" діагностували серцеву аритмію, він пропустить матч із "Динамо" в Лізі чемпіонів

Також до Києва не вирушить й основний захисник "блаугранас".

У футболіста іспанської " Барселони " Серхіо Агуеро діагностували серцеву аритмію.

Про це повідомляє Marca.

Зазначимо, що 33-річний аргентинець під час матчу 12-го туру іспанської Ла Ліги проти "Алавеса" відчув дискомфорт та біль у грудях. Інцидент трапився на 38 хвилині поєдинку. Як наслідок, Агуеро миттєво замінили та доправили до лікарні, де йому зробили кардіологічного обстеження.

Наразі точно відомо, що форвард пропустить матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", який розпочнеться 2 листопада о 22:00 за київським часом на столичному НСК "Олімпійський".

Точних термінів повернення до складу Серхіо немає. Він наразі перебуває під наглядом лікарів. Аргентинець не повернеться до тренувань доти, доки фахівці не скажуть, що навантаження не загрожує здоров'ю футболіста.

Окрім того, за інформацією Mundo Deportivo, гру з "Динамо" пропустить й основний центральний захисник - Жерар Піке. Усе через травму, яку досвідчений футболіст отримав у тому ж поєдинку з "Алавесом".

У 34-річного гравця діагностовано розтягнення камбаловидного м'яза правої ноги.

Агуеро влітку вільним агентом перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті". Аргентинець пропустив старт сезону через травму литкового м'яза. На його рахунку один гол у п'яти матчах "блаугранас" у всіх турнірах;

На рахунку Піке цього сезону 13 ігор в усіх турнірах та два забиті голи. Один із них Жерар оформив саме у ворота "Динамо", який і вирішив долю протистояння між цими колективами. Ця гра була проведена в рамках 3-го туру групи Ліги чемпіонів;

Поєдинок "Барселона" - "Алавес" завершився внічию 1:1 . Каталонці з 16 очками посідають 9-те місце в турнірній таблиці Примери.

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