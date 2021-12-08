У зіркового баскетболіста НБА під час матчу трапився колапс правої легені

У зіркового баскетболіста НБА під час матчу трапився колапс правої легені

Спочатку вважалося, що в нього травма ребер.

Досить неприємний інцидент трапився з зірковим баскетболістом клубу НБА " Портленда " - Сі Джеєм Макколумом.

Як повідомляє HoopsRumors, у 30-річного Макколума стався пневмоторакс (колапс правої легені). Макколум отримав пошкодження під час недавнього домашнього матчу з "Бостон Селтікс" (117:145). Спочатку передбачалося, що у захисника травма ребер.

Час відновлення гравця буде встановлений після додаткового обстеження. Він точно пропустить найближчий виїзний матч регулярного чемпіонату НБА з "Голден Стейт Уорріорз".

Цього сезону Макколлум у складі "Портленда" набирає в середньому 20,6 очка, 4,1 підбирання та 4,5 передачі за гру.

Раніше розповідалося про те, що у НБА оновили рекорд з різниці очок.

Так, "Мемфіс Гріззліз" у матчі регулярного чемпіонату НБА здобув нищівну перемогу над "Оклахомою". Гра завершилася із рахунком 152:79. Різниця склала 73 очки, що стало навим рекордом в історії турніру.