У зіркового данського футболіста несподівано виявили небезпечну хворобу

Він пропустить найближчі поєдинки.

У футболіста французької "Ніцци" та збірної Данії Каспера Дольберга виявили цукровий діабет 1-го типу.

Про це 24-річний гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі вболівальники! Цього тижня я отримав результати аналізів і дізнався, що у мене діабет першого типу. Звичайно, ця новина стала для мене несподіванкою, але я відчув полегшення, що нарешті з'ясував причину свого нездужання останнім часом. Також я щасливий з того, що лікарі сказали, що в разі правильного лікування захворювання не вплине на мою футбольну кар'єру.

Я тренувався протягом тижня. і вже почуваюся набагато краще. Ми з Каспером Юлмандом (головний тренер збірної Данії – прим.) ухвалили рішення. що я не гратиму за збірну цього тижня, щоб пройти пройти невеликий курс лікування.

На додаток, я хотів би подякувати клубу і датській Федерації за підтримку та розуміння. Спасибі! До скорої зустрічі", - сказав Дольберг.

Зазначимо, що діабет першого типу - невиліковне захворювання, за якого власний імунітет знищує клітини підшлункової залози, які відповідають за виробництво інсуліну. Інсулін не надходить у кров і не переносить у клітини глюкозу, що залишається у крові.

Такий стан потребує регулярного введення в організм інсуліну за допомогою ін'єкцій, тому перший тип також називається інсулінозалежним цукровим діабетом.

Дольберг пропустить поєдинки національної команди у відборі до ЧС-2022 проти Фарерських островів (12 листопада) та Шотландії (15 листопада);

За збірну Данії він наразі має в своєму активі 32 матчі та десять забитих голів;

Збірна Данії вже кваліфікувалася на ЧС-2022.

Додамо, що Дольберг став героєм для збірної Данії на Євро-2020. У 1/8 фіналу він відзначився дублем у ворота Уельсу, а у чвертьфіналі забив Чехії та допоміг збірній пробитися до півфіналу турніру.

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