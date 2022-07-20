У зіркового новачка провідного футбольного клубу Німеччини діагностували рак

Цього літа івуарійський форвард Себастьєн Алле перебрався з амстердамського "Аякса" до "Боруссії" Дортмунд. Однак через проблеми зі здоров'ям він вимушено залишив тренувальний табір "джмелів". Потім під час обстеження у 28-річного гравця виявили пухлину яєчка.

Про це повідомив офіційний сайт німецького клубу.

"Сьогоднішня новина стала шоком для Себастьяна Алле і для всіх нас. Вся родина "Борусії" бажає Себастьєну якнайшвидшого повного одужання, і щоб ми знову могли його обійняти. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб забезпечити йому найкраще лікування", - зазначив спортивний директор клубу Себастьян Кель.

"Боруссія" Дортмунд просить поважати приватне життя гравця та його сім'ї та не ставити запитань. Як тільки з'явиться додаткова інформація, клуб повідомить про це після консультації з гравцем.

За трансфер Алле в липні "Аякс" отримав від німецького клубу 31 мільйон євро. Івуарійський форвард повинен був стати заміною Ерлінгу Голанду, який перебрався до "Манчестер Сіті".

Читайте також:

Раніше грав в Україні: "Шахтар" оголосив про підписання першого легіонера від початку повномасштабної війни

"Барселона" офіційно оголосила про перехід Левандовські: деталі контракту

Гвардіола підтвердив трансфер Зінченка до "Арсенала": зворушливі слова керманича "Манчестер Сіті"