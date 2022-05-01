У звільненій від окупантів Бородянці вперше провели футбольний матч (фото)

У звільненій від окупантів Бородянці вперше провели футбольний матч (фото)

У суботу, 30 квітня, вперше після визволення від російської окупації у Бородянці відбувся футбольний захід.

На базі ДЮСШ "Бородянка" зіграли товариський матч між командами добровольчого батальйону "Байден" та ветеранами "Динамо".

Про це повідомили на сторінці ДЮФК "Титан" Київ у Facebook.

Зустріч завершилася рахунком 5:5.

У Бородянці вперше після визволення від російських окупантів відбувся футбольний матч (18 фото)

Голами за ветеранів київського клубу відзначилися Олег Саленко, Олександр Алієв, Олег Богданов, Роман Пахолюк та Віктор Мороз.

Раніше гравці футбольного клубу Другої ліги України "Чернігів" провели перше з початку війни тренування на домашньому стадіоні.

Читайте також:

"Віримо, боремося!": Ярмоленко пожертвував кошти на придбання карети швидкої та гуманітарної допомоги (фото)

Власник "Манчестер Сіті" допомагає обходити санкції бізнесменам країни-агресорки - Bloomberg

"Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет": Верняєв викрив зрадника-гімнаста зі збірної України