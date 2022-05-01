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У звільненій від окупантів Бородянці вперше провели футбольний матч (фото)

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У звільненій від окупантів Бородянці вперше провели футбольний матч (фото)

У суботу, 30 квітня, вперше після визволення від російської окупації у Бородянці відбувся футбольний захід.

На базі ДЮСШ "Бородянка" зіграли товариський матч між командами добровольчого батальйону "Байден" та ветеранами "Динамо".

Про це повідомили на сторінці ДЮФК "Титан" Київ у Facebook.

Зустріч завершилася рахунком 5:5.

Голами за ветеранів київського клубу відзначилися Олег Саленко, Олександр Алієв, Олег Богданов, Роман Пахолюк та Віктор Мороз.

Раніше гравці футбольного клубу Другої ліги України "Чернігів" провели перше з початку війни тренування на домашньому стадіоні.

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