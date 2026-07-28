УАФ хоче менше українців на полі: чому новий ліміт на легіонерів загрожує майбутньому нашого футболу

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Українська асоціація футболу змінила ліміт на легіонерів у Прем’єр-лізі. Від сезону-2026/27 клуби зможуть одночасно випускати на поле до восьми іноземців. Рішення вже спричинило дискусію: критики побоюються, що українська молодь отримуватиме ще менше шансів у професійному футболі.

Поки європейські футбольні країни вкладають гроші у власні академії та відкривають дорогу молодим гравцям, Українська асоціація футболу фактично дозволяє клубам УПЛ випускати на поле ще більше іноземців. Заплатити за це рішення можуть українські футбольні школи, молоді таланти та національна збірна.

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Ідеться не просто про технічну зміну регламенту. Це рішення визначає, кому український чемпіонат даватиме ігровий час, у кого клуби вкладатимуть гроші та хто через кілька років буде готовий виступати за збірну України.

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УАФ відкриває двері легіонерам — і зачиняє їх перед своїми

Прихильники нового ліміту можуть говорити про конкуренцію, європейські стандарти та необхідність посилювати клуби перед єврокубками. Але конкуренція має сенс лише тоді, коли іноземний футболіст справді сильніший за українського.

Розширення ліміту створює іншу модель – клуби зможуть майже повністю сформувати склад із легіонерів, не будучи зобов’язаними давати системний шанс власним вихованцям.

Молодий український футболіст може роками тренуватися в академії, проходити юнацькі команди та грати за резерв. Але на завершальному етапі його розвитку клубу буде простіше привезти чергового готового іноземця.

Особливо якщо за трансфером стоять агенти та посередники, зацікавлені у постійному русі гравців між чемпіонатами.

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За рішення УАФ заплатять дитячі футбольні школи

Найбільша небезпека нового правила полягає в тому, що наслідки не будуть миттєвими.

Наступного сезону український футбол не залишиться без гравців. Збірна не зникне, а академії продовжать працювати. Проблема стане очевидною через п’ять-десять років, коли виявиться, що молодим футболістам не вистачало ігрової практики на дорослому рівні.

Футболіст не стає гравцем збірної лише завдяки тренуванням або матчам молодіжної першості. Йому потрібно виходити проти найсильніших суперників, грати під тиском, припускатися помилок і отримувати досвід у головному чемпіонаті країни.

Якщо ці місця масово займуть легіонери, українські академії поступово втратять сенс і фінансування.

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Навіщо клубу вкладати роки у дитину, оплачувати тренерів, поля, проживання та турніри, якщо футболіста для першої команди можна просто придбати за кордоном?

Навіщо батькам віддавати дитину до академії, якщо шлях до основного складу майже закритий?

Менше вихованців у командах УПЛ означатиме менше шансів для дітей, менше інвестицій у футбольні школи та менше гравців, здатних у майбутньому посилити національну збірну.

Національна збірна починається не з легіонерів

УАФ має відповідати не лише за зручність клубів, а й за розвиток усього українського футболу.

Національну збірну неможливо сформувати з іноземців, яких клуби запрошують на один-два сезони. Сильна збірна починається в дитячих школах, продовжується в академіях і формується завдяки регулярній практиці українців у професійному чемпіонаті.

Якщо у складі клубу на полі можуть перебувати вісім легіонерів, для українських футболістів залишається лише три місця.

Цього недостатньо для країни, яка хоче регулярно виходити на чемпіонати Європи та світу і не залежати від випадкового покоління талановитих гравців.

У футболі результат рішень часто з’являється із запізненням. Сьогодні клуб отримає можливість підписати більше іноземців. Через кілька років збірна може отримати менший вибір захисників, півзахисників або нападників необхідного рівня.

Європейський досвід не можна зводити до зручних цифр

У дискусії про ліміт часто згадують європейські чемпіонати, де частка місцевих гравців у складах може бути високою навіть без жорстких обмежень. Але це результат не лише регламенту.

Європейські країни десятиліттями будували систему академій, інвестували у тренерів, інфраструктуру та масовий дитячий футбол. Там виховання власного гравця є частиною спортивної та економічної моделі клубу.

Україна перебуває в іншій ситуації. Війна зруйнувала частину спортивної інфраструктури, тисячі дітей виїхали за кордон, багато академій втратили фінансування, а внутрішній трансферний ринок залишається слабким.

Саме в таких умовах УАФ мала б захищати можливості українських футболістів, а не послаблювати останні обмеження.

Хто виграє від нового ліміту

У короткій перспективі рішення вигідне клубам, які хочуть мати більше свободи на трансферному ринку. Воно також відкриває додаткові можливості агентам і посередникам, які заробляють на переходах іноземних футболістів. Але незрозуміло, що від цього отримає український футбол.

Без суворих вимог до рівня іноземців Україна ризикує отримати не зірок, які підвищують клас чемпіонату, а велику кількість посередніх футболістів, яким віддаватимуть місця замість української молоді.

Зароблять на цьому агенти й посередники. Клуби отримають короткострокову зручність. А рахунок у майбутньому виставлять академіям, збірній та всьому українському футболу.

Нагадаємо, київське «Динамо» виступило із заявою щодо можливих змін до Регламенту Української Прем’єр-ліги, які стосуються квоти на іноземних гравців. У клубі наголошують, що йдеться не про запровадження нових обмежень, а про збереження чинного правила «7 легіонерів + 4 українці» на полі.

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