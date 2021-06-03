УАФ назвала дати матчу "Динамо" - "Шахтар" за Суперкубок і стартового туру УПЛ у сезоні-2021/2022

Не виключено, що перший трофей буде розіграно без збірників.

Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила дати матчу за Суперкубок країни-2021 і стартового туру у Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2021/2022.

Так, гра за перший трофей у наступній кампанії між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", як і повідомлялося, відбудеться 24 липня в Києві на НСК "Олімпійський".

Базовим днем 1-го туру УПЛ стало 25 липня, резервним - 20 липня. На зимову перерву команду підуть 11 грудня, завершення розіграшу заплановано на 21 травня, інформує сайт УАФ.

Фінальний матч Кубка України сезону-2021/2022 відбудеться 11 травня.

У сезоні-2020/2021 "Динамо" виграло всі внутрішні трофеї - Чемпіонат, Кубок і Суперкубок країни.

У 2020 році "Динамо" в матчі за Суперкубок України обіграло "Шахтар" на НСК "Олімпійський" в Києві з рахунком 3:1.

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