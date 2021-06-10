УАФ не хоче прибирати гасло "Героям слава" з форми збірної України: що відбувається

В українській асоціації футболу намагаються залишити патріотичний напис на екіпіруванні "синьо-жовтих".

Українська асоціація футболу (УАФ) веде переговори з УЄФА про те, щоб залишити слоган "Героям слава" на формі збірної України. 10 червня УЄФА зобов'язав прибрати напис з екіпірування "синьо-жовтих" на Євро-2020.

Про це повідомило Tribuna.com джерело з УАФ.

Раніше в УЄФА повідомили, що що карта України на формі не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави. Слоган "Слава Україні" також залишиться на екіпіруванні, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний.

Водночас інший слоган - "Героям слава" - українці повинні будуть прибрати з форми, тому що в поєднанні з першим він несе явний політичний сенс.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

нову екіпіровку збірної України, проте , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".

посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна". Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними. У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

Чому нову форму української збірної з футболу хочуть заборонити у РФ - "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання